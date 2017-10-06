Блейд Рънър 2049

Blade Runner 2049

Статията не е част от редакционното съдържание на “Дневник”

Александра филмс / Scott Free Productions

Екшън, Фантастика

САЩ, Великобритания, Канада, 2017

Звук: 2D, IMAX 2D

Режисьор: Денис Вилньов

В ролите: Ана де Армас, Силвия Хукс, Баркхад Абди, Дейв Батиста, Хиам Аббас, Макензи Дейвис, Харисън Форд, Райън Гослинг, Джаред Лето, Робин Райт, Едуард Джеймс Олмос, Карла Жури

Оператор: Роджър Дийкинс, Роджър Дийкинс

Продуцент: Андрю Косови, Бродерик Джонсън, Бъд Йоркин, Синтия Сайкс Йоркин, Ридли Скот, Андрю Косов


За филма

Тридесет години след събитията в първия филм, един нов "ловец" от полицейското управление на Лос Анджелис Кей (Райън Гослинг) разкрива отдавна погребана тайна, която може да предизвика тотален хаос във вече разрушеното човешко общество.


След откритието си, К вече има мисия – да открие Рик Декард (Харисън Форд), бивш "ловец", изчезнал от света в последните тридесет години

Повече

Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia

  • Пет. 06.10.17

    11:00, 13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

  • Съб. 07.10.17

    11:00, 13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

  • Нед. 08.10.17

    11:00, 13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

  • Пон. 09.10.17

    13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

  • Вт. 10.10.17

    13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

  • Ср. 11.10.17

    13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

  • Чет. 12.10.17

    13:00, 14:15, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2

  • Пет. 06.10.17

    10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

  • Съб. 07.10.17

    10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

  • Нед. 08.10.17

    10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

  • Пон. 09.10.17

    13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

  • Вт. 10.10.17

    13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

  • Ср. 11.10.17

    13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

  • Чет. 12.10.17

    13:15, 14:15, 15:30, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Пет. 06.10.17

    14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

  • Съб. 07.10.17

    11:10, 12:10, 14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

  • Нед. 08.10.17

    11:10, 12:10, 14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

  • Пон. 09.10.17

    14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

  • Вт. 10.10.17

    14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

  • Ср. 11.10.17

    14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

  • Чет. 12.10.17

    14:20, 15:20, 17:30, 18:30, 20:40, 21:40

Cinema City IMAX

Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 1

  • Пет. 06.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Съб. 07.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Нед. 08.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Пон. 09.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Вт. 10.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Ср. 11.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Чет. 12.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Пет. 06.10.17

    13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

  • Съб. 07.10.17

    11:50, 12:40, 13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

  • Нед. 08.10.17

    11:50, 12:40, 13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

  • Пон. 09.10.17

    13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

  • Вт. 10.10.17

    13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

  • Ср. 11.10.17

    13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

  • Чет. 12.10.17

    13:10, 15:00, 15:50, 16:20, 18:10, 19:00, 19:30, 21:20, 22:10, 22:40

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall

  • Пет. 06.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Съб. 07.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Нед. 08.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Пон. 09.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Вт. 10.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Ср. 11.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Чет. 12.10.17

    11:30, 14:45, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall

  • Пет. 06.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Съб. 07.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Нед. 08.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Пон. 09.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Вт. 10.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Ср. 11.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

  • Чет. 12.10.17

    11:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:00, 19:30, 21:15, 22:45

Арена Запад

Адрес: бул. "Тодор Александров" №64

  • Пет. 06.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  • Съб. 07.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  • Нед. 08.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  • Пон. 09.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  • Вт. 10.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  • Ср. 11.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  • Чет. 12.10.17

    11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

Арена Младост

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3

  • Пет. 06.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

  • Съб. 07.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

  • Нед. 08.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

  • Пон. 09.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

  • Вт. 10.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

  • Ср. 11.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

  • Чет. 12.10.17

    11:00, 12:00, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 20:45, 21:45

Арена Младост IMAX

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3

  • Пет. 06.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Съб. 07.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Нед. 08.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Пон. 09.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Вт. 10.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Ср. 11.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

  • Чет. 12.10.17

    13:00, 16:15, 19:30, 22:45

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Kingsman: Златният кръг

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