Блейд Рънър 2049

Екшън, Фантастика

САЩ, Великобритания, Канада, 2017

Звук: 2D, IMAX 2D

Режисьор: Денис Вилньов

В ролите: Ана де Армас, Силвия Хукс, Баркхад Абди, Дейв Батиста, Хиам Аббас, Макензи Дейвис, Харисън Форд, Райън Гослинг, Джаред Лето, Робин Райт, Едуард Джеймс Олмос, Карла Жури

Оператор: Роджър Дийкинс, Роджър Дийкинс

Продуцент: Андрю Косови, Бродерик Джонсън, Бъд Йоркин, Синтия Сайкс Йоркин, Ридли Скот, Андрю Косов

Тридесет години след събитията в първия филм, един нов "ловец" от полицейското управление на Лос Анджелис Кей (Райън Гослинг) разкрива отдавна погребана тайна, която може да предизвика тотален хаос във вече разрушеното човешко общество.

След откритието си, К вече има мисия – да открие Рик Декард (Харисън Форд), бивш "ловец", изчезнал от света в последните тридесет години