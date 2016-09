Пет неща, които трябва да знаем за Евроволей за младежи в България

Днес в България започва европейското първенство по волейбол за младежи. В надпреварата ще участват 12 отбора, разпределени в две групи.



Мачовете от Група 1 ще се играят в зала "Колодрума" в Пловдив, а тези от Група 2 - в Двореца на културата и спорта във Варна. Българският отбор ще играе срещите си в Пловдив.



Отборите играят на принципа "всеки срещу всеки" по веднъж в групата си. Първите два се класират за полуфиналите, а третият и четвъртият ще играят за разпределението на местата от пето до осмо. Полуфиналите и финалът ще се проведат в Пловдив на 9 и 10 септември.



Представяме ви основните неща, които трябва да знаете за европейското.



Отново в България, вече и в Пловдив



Това е поредното домакинство на голямо събитие, което българската федерация спечели. За първи път волейболен турнир ще има в новопостроената зала "Колодрума" в Пловдив.



Идеята беше градът да приеме мачове от Евроволей 2015 за мъже, но забавянето със завършването на съоръжението провали плановете. Другата идея е залата да приеме мачове от световното за мъже през 2018 г., на което България отново е домакин съвместно с Италия.



Селекционерът на мъжете Пламен Константинов и президентът на федерацията (БФВ) Данчо Лазаров заявиха, че в Пловдив, където няма клуб на високо ниво, е добре да се популяризира волейболът, за да се подготви публиката за 2018-а година.

Plovdiv & Varna #Bulgaria 🇧🇬 are ready for #EuroVolleyU20M w/ players who arrived today! 🏐💪https://t.co/OT59S1XRpA pic.twitter.com/OzXliEih2l