Грациано Пеле беше отстранен от националния отбор на Италия

"Eh si!!Purtroppo,mi capita nuovamente di fare una cavolata😰.Un comportamento inaccettabile,nei confronti del mister in primis e di riflesso ai miei compagni ,che hanno sempre dimostrato di avere dei valori importanti all'interno di un fantastico gruppo ITALIA nel quale facciamo parte.Come ogni errore grave,si subiscono sempre delle conseguenze.Ed e' giustissimo che io mi prenda delle responsabilità sull'accaduto.Era doveroso rivolgere le scuse di cuore a tutti". Graziano

