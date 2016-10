Розберг направи огромна крачка към титлата с победа на "Сузука"

Пилотът на "Мерцедес" Нико Розберг направи огромна крачка към титлата във Формула 1, след като спечели Гран при на Япония и увеличи аванса си пред своя съотборник Люис Хамилтън.



Световният шампион имаше още един тежък състезателен ден и успя да се добере само до трето място.

Розберг спечели трета победа в последните четири старта и общо девета през сезона. Той събра 313 точки и четири кръга преди края има преднина от 33 пред Хамилтън. Дори англичанинът да спечели всички останали състезания, германецът ще бъде шампион с четири втори места.



Качването на подиума на двамата претенденти за генералното класиране донесе трета поредна титла за "Мерцедес" при конструкторите. Тимът събра 553 точки и вече е недостижим за втория "Ред бул", който има 359 точки и аванс от 46 в битката с "Ферари".

Розберг направи перфектен старт от полпозишън и с безгрешно каране не изпусна първата позиция до края. Хамилтън потегли лошо, срина се до осмото място и това унищожи шансовете му за победа.

Пилотът на "Ред бул" обаче го блокира отлично в първия завой и англичанинът влезе в сейфти зоната. След края на състезанието 19-годишният пилот защити маневрата си.



"Видях, че Люис прави опит за изпреварване и имах само една опция пред себе си - защита. Всичко премина добре и се радвам, че стигнах до втората позиция", коментира Верстапен.

Фетел завърши четвърти, следван от своя съотборник Кими Райконен. Даниел Рикардо с "Ред бул" допълни първата шестица, а след него завършиха пилотите на "Форс Индия" Серхио Перес и Нико Хюлкенберг.



В топ 10 влязоха и двата болида на "Уилямс". Фелипе Маса е девети, а Валтери Ботас - десети.

