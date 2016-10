Григор Димитров не успя да пробие перфектната защита на Мъри

Димитров допусна четвърта поредна загуба във финални мачове



Григор Димитров не успя да намери противодействие на блестящата защита на световния номер 2 Анди Мъри и загуби финала на турнира в Пекин. Шотландецът се наложи с 6:4, 7:6 (2) след 1 часа и 57 минути игра и спечели първата си титла в китайската столица.



Димитров игра на високо ниво, беше много агресивен и пласира солидно количество качествени удари от двете страни, но срещу играча в най-добра форма през последните месеци това не беше достатъчно дори за един сет. Българският тенисист направи значително повече непредизвикани грешки в опитите си да изкара Мъри от комфортната му зона, а освен това сервисът му не беше на висота, което реши двубоя.



Носителят на три титли от Големия шлем също не сервираше на обичайното си ниво и вкара само 49% първи сервис. Той обаче използваше умело втория си начален удар и спечели много точки от него, предимно пращайки топката в тялото на съперника.



Мъри реализира пробив още в първия гейм на двубоя. Димитров стигна до възможност да го върне и да изравни при 3:3, но не се възползва и до края не получи друга възможност да се върне в сета.



Във втората част българинът отново изостана с пробив. Този път той успя да го върне в последния възможен момент и да стигне до тайбрек. В него обаче Мъри имаше категорично превъзходство и спечели титлата, без да загуби сет в турнира.

Световният номер 2 спечели юбилейна 40-а титла в своята кариера от 61 финала. Той грабна пети трофей през годината и постигна осма победа в 11-ия си мач срещу Григор Димитров.



Българският тенисист допусна четвърта поредна загуба във финални мачове и трета през 2016 г. Той остава с четири титли, последната от които спечелена през октомври 2014 г.



В Пекин обаче Димитров затвърди впечатленията, че се завръща към най-добрите си дни на корта. В понеделник той ще се изкачи до 18-ото място в световната ранглиста и ще натрупа още самочувствие преди започващия следващата седмица турнир от сериите "Мастърс" в Шанхай.

Статистиката от мача

[TennisTV]

Хронология на мача (Най-новото е отгоре):



4:6, 6:7 (2) ГЕЙМ, СЕТ и ТИТЛА за Анди Мъри! Мъри реализира мини пробив още в първата точка на тайбрека. Димитров веднага го върна след страхотна точка, в която беше много агресивен и накрая завърши с печелившо воле при мрежата. Българинът обаче не успя да вземе и втория си сервис, след като удари топката с рамката на ракетата - 1:3. Ситуацията стана още по-тежка, след като и третото му подаване отиде в сметката на Мъри след непредизвикана грешка от форхенд.



Размяната на полетата дойде при 4:2, а при 6:2 Мъри стигна до четири поредни мачбола. Още първият беше реализиран след неточен форхенд от ракетата на Димитров.

4:6, 6:6 Анди Мъри спира серията на Димитров с категоричен гейм на нула и вторият сет ще бъде решен в тайбрек.



4:6, 6:5 Димитров затвърждава пробива и повежда в сета. Той изигра перфектен гейм и отново не даде нито една точка на Мъри. Българинът се намира в серия от десет поредни спечелени точки.



4:6, 5:5 ПРОБИВ! Григор Димитров се спасява в последния възможен момент. Мъри се поддаде на напрежението, а българинът игра разумно и проби на нула. Той откри гейма със спечелването на страхотно разиграване, продължило цели 43 удара. Последва още една продължителна размяна, която завърши с удар в мрежата на Мъри. Шотландецът допусна още една грешка, изпращайки форхенда си в аут и българинът стигна до три поредни точки за пробив. За капак световният номер 2 сбърка и лесно воле при мрежата още при първата.



4:6, 4:5 Димитров се справи със задачата да сервира за оставане в мача. Той спечели убедително подаването си, а при една от точките направи много атрактивен печеливш удар между краката, който със сигурност ще попадне сред най-добрите изпълнения на турнира. Сега обаче Мъри ще сервира за титлата.

4:6, 3:5 Мъри сервираше прекрасно в този гейм и го спечели с лекота, за да се доближи на един гейм от победата.



4:6, 3:4 Лошото решение в предишния гейм не се отрази на настроението на Димитров, който печели убедително подаването си.



4:6, 2:4 Мъри затвърждава пробива и се доближава на два гейма от победата. Димитров стигна до 30:30, а в следващото разиграване имаше добра позиция, но реши да го прекъсне, уверен че удар на шотландеца е излязъл в аут. "Ястребовото око" обаче показа, че топката е добра и Мъри получи геймбол, който реализира с директна точка от сервис.

4:6, 2:3 ПРОБИВ! Димитров имаше точка за 3:2, но я пропусна. След това той изпрати няколко форхенда в аут и помогна на Мъри да реализира първия пробив във втория сет. Шотландецът прави огромна крачка към титлата в Пекин.



4:6, 2:2 Димитров спечели две зрелищни разигравания, за да стигне до 30:30, но отлични сервиси донесоха бърз гейм за Мъри и равенство в резултата.



4:6, 2:1 Продължителен и критичен гейм за Димитров. Българинът два пъти трябваше да спасява точки за пробив, но показа здрави нерви и успя да се измъкне от трудната ситуация. След това той стигна до геймбол с перфектно воле и се възползва от него, за да поведе с 2:1.



4:6, 1:1 Mъри изравнява резултата след гейм на 15, в който имаше предпоставки Димитров да окаже по-голяма съпротива. Перфектен лоб на шотландеца обаче му даде аванс от 30:15, след което той спечели гейма след пропуск от ракетата на българина и печеливша размяна при мрежата за световния номер 2.



4:6, 1:0 Oтлично начало на втория сет за Димитров, който печели убедително подаването си на 15.

Статистиката от първия сет



4:6 ГЕЙМ И СЕТ ЗА МЪРИ! Димитров започна отлично гейма и поведе с 15:0, но два ретура в аут и грешка от бекхенд при продължително разиграване между тях дадоха два поредни сетбола на Мъри. Шотландецът се възползва още от първия и се доближава на сет от титлата в Пекин.



4:5 Перфектен гейм за Григор Димитров, който не даде нито една точка на съперника. Мъри предпочете да се концентрира върху следващия гейм, когато ще сервира за сета.



3:5 Мъри взима лесно подаването си и се доближава на един гейм от спечелването на първия сет. Шотландецът поведе набързо с 40:0, преди Димитров да върне една точка със зрелищен ретур от бекхенд по правата. Световният номер 2 обаче не отложи дълго края на гейма и го приключи в следващото разиграване.



3:4 Най-тежкият и продължителен гейм от началото на мача. Димитров успя да измъкне подаването си, след като спаси две точки за пробив. Българинът се озова в трудна ситуация при 0:30, но с три бързи точки получи геймбол за 40:30. Той обаче направи две поредни грешки от основната линия и Мъри стигна до точка за пробив. Димитров я спаси, но след двойна грешка се стигна до втора. Българският тенисист все пак остана спокоен и въпреки че пропусна още няколко геймбола, запази разликата от един пробив.

Мъри спечели титла №40 в професионалната си кариера



2:4 Григор Димитров за пръв път постави под напрежение сервиса на Мъри, но пропусна да изравни резултата и шотландецът отново е напред с два гейма. Димитров спечели маратонско разиграване, за да изравни за 30:30, а в следващото търпеливо дочака грешка на Мъри и стигна до първата си точка за пробив. Българинът обаче я пропиля след лош ретур. Последва непредизвикана грешка от форхенд на хасковлията заради скъсан кордаж, а още един пропуск от същата страна - този път в мрежата, сложи точка на гейма.



2:3 Най-после един солиден сервис гейм за Димитров. Българинът имаше нужда от бързо спечелено подаване и го направи след поредица отлични начални удари, давайки на Мъри само една точка.



1:3 Мъри печели с лекота подаването си, без да даде точка на съперника. Шотландецът играе много силно в началото на двубоя и е допуснал само една грешка до момента.

Първи гейм на сметката на Григор Димитров. Ситуацията за българина беше на път да стане още по-тежка, след като Мъри поведе с 30:0. Димитров обаче обърна резултата след три страхотни разигравания, особено впечатляващо беше спечелването на второто, когато хасковлията показа светкавична реакция след воле на съперника. Мъри стигна до дюс, но добри сервиси дадоха предимство на Димитров в следващите две точки и той спечели гейма.Анди Мъри бързо затвърждава пробива. Геймът предложи две продължителни разигравания - първото беше спечелено от Димитров, а второто от Мъри, с което шотландецът поведе с 30:15. Форхенд в мрежата даде два поредни геймбола на световния номер 2 и той се възползва още от първия след отлично подготвена атака и лесно воле при мрежата.Анди Мъри взима предимство още в първия гейм на двубоя. С няколко отлични отигравания той поведе с 40:0 и стигна до три поредни точки за пробив. Димитров успя да спаси първата с много дълбок форхенд по диагонала, но при втората предаде гейма с двойна грешка.