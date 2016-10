НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Мъри за титлата в Пекин - 2:4

Григор Димитров се изправя срещу Анди Мъри в опит да спечели първата си титла от над две години насам. Българинът и шотландецът се срещат за единадесети път, за да определят шампиона в турнира от категория "АТП 500" в Пекин.



Това ще е девети финал в кариерата на българина и трети през 2016 г., но едва втори от категория "АТП 500". През март 2014 г. той спечели турнира в Акапулко, което е най-престижното му отличие досега. 25-годишният българин ще търси пета титла след тези в Стокхолм през 2013 г. и Акапулко, Букурещ и "Куинс" преди два сезона.



Mъри ще играе на 61-и финал в опит да спечели 40-ия си трофей. Шотландецът взе четири титли от осем финала през 2016 г. Той спечели три от последните четири, включително на "Уимбълдън" и олимпийските игри, докато Димитров загуби последните си три финала, два от които през този сезон - срещу Виктор Троицки в Сидни през януари и срещу Диего Шварцман в Истанбул в началото на май.



Проследете на живо развитието на двубоя гейм по гейм:



2:4 Григор Димитров за пръв път постави под напрежение сервиса на Мъри, но пропусна да изравни резултата и шотландецът отново е напред с два гейма. Димитров спечели маратонско разиграване, за да изравни за 30:30, а в следващото търпеливо дочака грешка на Мъри и стигна до първата си точка за пробив. Българинът обаче я пропиля след лош ретур. Последва непредизвикана грешка от форхенд на хасковлията заради скъсан кордаж, а още един пропуск от същата страна - този път в мрежата, сложи точка на гейма.



2:3 Най-после един солиден сервис гейм за Димитров. Българинът имаше нужда от бързо спечелено подаване и го направи след поредица отлични начални удари, давайки на Мъри само една точка.



1:3 Мъри печели с лекота подаването си, без да даде точка на съперника. Шотландецът играе много силно в началото на двубоя и е допуснал само една грешка до момента.

Първи гейм на сметката на Григор Димитров. Ситуацията за българина беше на път да стане още по-тежка, след като Мъри поведе с 30:0. Димитров обаче обърна резултата след три страхотни разигравания, особено впечатляващо беше спечелването на второто, когато хасковлията показа светкавична реакция след воле на съперника. Мъри стигна до дюс, но добри сервиси дадоха предимство на Димитров в следващите две точки и той спечели гейма.Анди Мъри бързо затвърждава пробива. Геймът предложи две продължителни разигравания - първото беше спечелено от Димитров, а второто от Мъри, с което шотландецът поведе с 30:15. Форхенд в мрежата даде два поредни геймбола на световния номер 2 и той се възползва още от първия след отлично подготвена атака и лесно воле при мрежата.Анди Мъри взима предимство още в първия гейм на двубоя. С няколко отлични отигравания той поведе с 40:0 и стигна до три поредни точки за пробив. Димитров успя да спаси първата с много дълбок форхенд по диагонала, но при втората предаде гейма с двойна грешка.