Харт спаси Англия от загуба в Словения, Германия продължава без грешка

Англия започна мача с много добра атака в четвъртата минута, при която Уолкът изведе Стъридж зад защитата. Нападателят на "Ливърпул" обаче си пое лошо топката и след това вратарят Ян Облак успя да го изпревари, за да избие в корнер.

С това обаче на практика се изчерпаха всички интересни ситуации, които съставът на Гарет Саутгейт успя да създаде преди почивката. Въпреки че словенците много по-рядко владееха топката, големите опасности бяха пред английската врата.

В деветата минута словенците бяха изключено близо до гола. Ерик Дайър направи кошмарно връщане от централната линия към вратаря, а Роман Безяк пресече и се озова очи в очи с Харт. Бившият нападател на "Лудогорец" обаче не успя да преодолее стража на "Торино".

Пропускът на Безяк беше последван от разбъркване, при което топката стигна до Ясмин Куртич. Той оправи фалцов изстрел към десния ъгъл, но гредата му попречи да открие резултата.

Another look at Joe Hart's world class save. Are you watching Pep? pic.twitter.com/b2e44Tc0vy