Джокович срещу Мъри - кой ще завърши сезона на върха

Само допреди три месеца едва ли някой можеше да си представи, че Новак Джокович няма да завърши годината на върха в мъжкия тенис.



Четири седмици преди края на сезона обаче това стана напълно възможно благодарение на страхотната форма на Анди Мъри.



След изумителната 2015 г. Джокович започна по блестящ начин и тази година. Той спечели първите два турнира от Големия шлем - Australian Open и дългоочаквания първи "Ролан Гарос", а между тях триумфира в три oт първите четири мастърса - Индиън Уелс, Маями и Мадрид.



С началото на сезона на трева обаче дойде известен спад в представянето на сърбина, докато Мъри започна да играе все по-силно. Шотландецът спечели "Уимбълдън" за втори път, след което стана първият играч в историята, защитил олимпийската си титла.

With Djokovic winning Toronto & Murray electing not to defend the title, the gap between #1 & #2 is now almost 6,000 ATP ranking points.