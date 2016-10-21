Хубчев остана доволен от първия лагер с близо 30 млади футболисти

Селекционерът иска организирането на лагери да продължи

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Футболистите, участвали в лагера: Васил Добрев ("Септември"), Здравко Димитров ("Септември"), Иван Кирев ("Ботев" Пд), Атанас Ташолов ("Ботев" Пд), Емил Янчев ("Черно море"), Иван Дюлгеров ("Черно море"), Николай Дросев ("Берое"), Атанас Панов (Берое), Архан Исуф (Локо Пд), Димитър Законов (Локо Пд), Сонер Хюсейн ("Дунав"), Стефан Митев ("Дунав"), Станимир Петров ("Верея"), Eмре Емин ("Верея"), Марио Топузов ("Пирин"), Емилиян Христов ("Пирин"), Михаил Палов ("Нефтохимик"), Йолиян Милков ("Нефтохимик"), Тодор Таушанов ("Сливен"), Габриел Диманов ("Сливен"), Борислав Дамянов ("Монтана"), Мартин Лазаров ("Монтана"), Георги Кузовски ("Ботев" Вр) , Минко Ластарджиев ("Ботев" Вр), Христо Лалев ("Левски"), Тонислав Йорданов (ЦСКА), Ангел Лясков (ЦСКА), Слави Петров (ЦСКА), Петър Петров (ЦСКА)

Селекционерът на националния отбор по футбол Петър Хубчев остана доволен от проведения лагер с млади играчи. В продължение на пет дни той води занимания, в които се включиха 29 талантливи футболисти от Първа и Втора лига.Целта на БФС и Хубчев е да се забележат играчи, на които да се разчита занапред. В тренировъчния процес взеха участие помощник-треньорът на националния отбор Левон Апкарян и треньорът на вратарите Армен Амбарцумян."Доволен съм от старанието, което вложиха младите футболисти по време на лагера. Със сигурност видяхме няколко играчи, които заедно с треньора на юношеския отбор до 19 години Ангел Стойков ще продължим да наблюдаваме внимателно", каза Хубчев, цитиран от сайта на БФС."Надявам се, че тези лагери ще продължат да се провеждат редовно, за да има успешен резултат от тях", добави селекционерът.