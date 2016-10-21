Хубчев остана доволен от първия лагер с близо 30 млади футболисти

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Тема на деня: Президентски избори 2016

Цачева: Няма да позволя да ми се слагат думи в устата, които не съм изричала

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Президентски избори 2016

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Социалистите в Европарламента критикуваха Цецка Цачева

17:18 вчера
Стреляйте, стреляйте със сигнална ракета

Стреляйте, стреляйте със сигнална ракета

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15:53 вчера
Татяна Дончева се оплака, че Би Ти Ви я изолира от големия предизборен дебат

Татяна Дончева се оплака, че Би Ти Ви я изолира от големия предизборен дебат

13:35 вчера
Цитат на деня: Орешарски е стъпката от политическия казачок на ДПС към ген. Радев

Цитат на деня: Орешарски е стъпката от политическия казачок на ДПС към ген. Радев

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Нито сме искали подкрепата на Местан, нито я отказваме, обяви премиерът

Нито сме искали подкрепата на Местан, нито я отказваме, обяви премиерът

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Орешарски: Благодарен съм на ДПС за подкрепата, това е надежден партньор

20:28 20 окт
ДПС иска повече власт и ще се пазари докрай

ДПС иска повече власт и ще се пазари докрай

18:03 20 окт
"Протестна мрежа": Кандидат-президентите да кажат от коя страна на демаркационната линия са

"Протестна мрежа": Кандидат-президентите да кажат от коя страна на демаркационната линия са

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Според Цачева националният интерес е по-важен от човешките права

Според Цачева националният интерес е по-важен от човешките права

11:20 20 окт
ДОСТ подкрепи Цачева въпреки "респекта" към Трайков

ДОСТ подкрепи Цачева въпреки "респекта" към Трайков

11:08 20 окт
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17:26 19 окт
Предпоследно: Падат ограниченията за 35 изборни секции в ЕС

Предпоследно: Падат ограниченията за 35 изборни секции в ЕС

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12:37 19 окт
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09:11 19 окт
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21 окт 2016, 23:45

Хубчев остана доволен от първия лагер с близо 30 млади футболисти

От Дневник
Последна промяна в 23:53 на 21 окт 2016, 373 прочитания, 0 коментара
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Селекционерът на националния отбор по футбол Петър Хубчев остана доволен от проведения лагер с млади играчи. В продължение на пет дни той води занимания, в които се включиха 29 талантливи футболисти от Първа и Втора лига.

Целта на БФС и Хубчев е да се забележат играчи, на които да се разчита занапред. В тренировъчния процес взеха участие помощник-треньорът на националния отбор Левон Апкарян и треньорът на вратарите Армен Амбарцумян.

"Доволен съм от старанието, което вложиха младите футболисти по време на лагера. Със сигурност видяхме няколко играчи, които заедно с треньора на юношеския отбор до 19 години Ангел Стойков ще продължим да наблюдаваме внимателно", каза Хубчев, цитиран от сайта на БФС.

"Надявам се, че тези лагери ще продължат да се провеждат редовно, за да има успешен резултат от тях", добави селекционерът.
Футболистите, участвали в лагера: Васил Добрев ("Септември"), Здравко Димитров ("Септември"), Иван Кирев ("Ботев" Пд), Атанас Ташолов ("Ботев" Пд), Емил Янчев ("Черно море"), Иван Дюлгеров ("Черно море"), Николай Дросев ("Берое"), Атанас Панов (Берое), Архан Исуф (Локо Пд), Димитър Законов (Локо Пд), Сонер Хюсейн ("Дунав"), Стефан Митев ("Дунав"), Станимир Петров ("Верея"), Eмре Емин ("Верея"), Марио Топузов ("Пирин"), Емилиян Христов ("Пирин"), Михаил Палов ("Нефтохимик"), Йолиян Милков ("Нефтохимик"), Тодор Таушанов ("Сливен"), Габриел Диманов ("Сливен"), Борислав Дамянов ("Монтана"), Мартин Лазаров ("Монтана"), Георги Кузовски ("Ботев" Вр) , Минко Ластарджиев ("Ботев" Вр), Христо Лалев ("Левски"), Тонислав Йорданов (ЦСКА), Ангел Лясков (ЦСКА), Слави Петров (ЦСКА), Петър Петров (ЦСКА)

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