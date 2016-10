Григор Димитров се пречупи пред мощта на Дел Потро

Димитров допусна четвърта загуба от четири мача с Дел Потро



Opportunities for both players. @delpotrojuan had his nose in front both sets, played better on the day @IfSthlmOpen https://t.co/kRsZ9udpkC pic.twitter.com/LRsr1Z6qqD — TennisTV (@TennisTV) October 22, 2016

4:6, 3:2 Димитров трябваше да спасява точка за пробив във второ поредно подаване, но показа характер. Българинът обърна резултата от 0:30 до 40:30, но непредизвикана грешка от форхенд доведе до равенство в гейма. Световният номер 18 стигна до нов геймбол, но загуби следващите две точки и Дел Потро получи шанс за пробив. Димитров обаче се справя блестящо в следващите три разигравания - два уинъра от форхенд и отлична защита, предизвикала грешка от ракетата на съперника.

Григор Димитров не успя да запише първа победа срещу Хуан Мартин дел Потро и отпадна в полуфиналите на турнира в Стокхолм.Българският тенисист не намери отговор срещу мощната игра на аржентинеца и загуби с 4:6, 5:7.Двубоят продължи 1 час и 42 минути и беше равностоен в по-голямата си част. Дел Потро обаче сервираше много по-добре, а неговият брутален форхенд направи разликата в двубоя.Двата сета се развиха по идентичен начин. Дел Потро повеждаше с пробив, Димитров го връщаше, но след това не успяваше да вземе предимство и допускаше втори.Българинът записа четвърта загуба от четири мача с бившият шампион от US Open и не успя да стигне до четвърти финал през 2016 г. и трети на турнира в Стокхолм.Дел Потро ще играе втори финал през този сезон след олимпийските игри в Рио де Жанейро, където отстъпи на Анди Мъри в титанична четиричасова битка.В опит да спечели 19-а титла в кариерата си, но първа от близо три години насам аржентинецът ще се изправи срещу Александър Зверев от Германия или Джак Сок от САЩ.Григор Димитров ще се насочи към предпоследния си турнир за сезона - от категория "АТП 500" във Виена, който започва в понеделник.Аржентинецът стигна до два поредни мачбола при 40:15. Димитров спаси първия с прекрасен форхенд по правата, но поредният мощен сервис по диагонала донесе победата на бившия шампион от US Oрen.Кошмарен гейм за Димитров, който допуска втори пробив в сета. Той направи две грешки, втората от които при точката за пробив пред Дел Потро. Така аржентинецът получава шанс да сервира за победата в мача.Дел Потро изравнява резултата с гейм на 15. Димитров започна позитивно и взе първата точка, но нямаше отговор срещу мощните сервиси и форхенди на аржентинеца в следващите четири разигравания.Перфектен гейм за Димитров, в който той не даде нито една точка на съперника. Три умно проведени разигравания и ас му носят аванс от 5:4.Григор Димитров веднага връща пробива. Българинът отпусна ръката в този гейм, игра много смело и беше възнаграден. Той стигна до точка за пробив при 40:30, пропусна я, но след това се добра до нова и успя да се възползва.Дел Потро стигна до шанс за пробив в трети пореден сервис гейм на Димитров и този път успя. Българинът поведе с 30:15, но допусна обрат до 30:40, а при брейк точката направи непредизвикана грешка от форхенд.Дел Потро изравнява резултата след безпроблемен гейм, в който сервираше солидно и даде на Григор Димитров само една точка.Дел Потро изравнява резултата. Димитров имаше добри прояви в този гейм, но стигна единствено до 30:30, след което аржентинецът пое контрол и взе подаването си.Григор Димитров пропусна геймбол при 40:30, след което Дел Потро стигна до първата точка за пробив във втория сет. Българският тенисист обаче отговори с три перфектно проведени разигравания, спечелени с форхенд по диагонала, който намери външния край на линията, и две безупречни волета на мрежата.Гейм за Дел Потро. Григор Димитров спечели първата точка, а след това стигна до 30:30, но аржентинецът отговори с два много мощни сервиса, които българинът не успя да върне.Перфектно начало на втория сет за Григор Димитров. Българинът печели подаването си на нула. Той потегли с отлично разиграване, в което накара съперникът да тича по дължината на корта, след което пласира два чудесни сервиса за 40:0. Още един добър начален удар и премерен бекхенд от правата му носят аванс във втората част.Бившият шампион от US Open печели подаването си, без да загуби точка, а това му носи и първия сет. Аржентинецът стартира с отличен сервис, а след това Димитров не се възползва от добра ситуация за 15:15. Последваха две пресилени топки от ракетата на българина и край на първата част.Димитров се справи със задачата да сервира за оставане в първия сет. Той успя да пласира два аса и комфортно да спечели подаването си на 15.Дел Потро затвърждава пробива и се доближава само на един гейм от успеха в първия сет. Той допусна първата си двойна грешка за 15:15, а Димитров го изненада с къса топка за 30:40, но в останалите точки от гейма аржентинецът не даде шансове на българина.Дел Потро веднага си връща предимството в сета. Димитров изостана с 15:40 и въпреки че спаси първата възможност за пробив с прекрасен бекхенд по диагонала, не успя да предотврати загубата на гейма.Григор Димитров изравнява резултата. Българинът разгада сервисите на съперник и влезе в разиграване във всичките точки. Две грешки на Дел Потро и печеливш форхенд дадоха на хасковлията три поредни възможности за пробив. Аржентинецът спаси първата, но прати топката в мрежата при втората и допусна първи пробив от началото на турнира.Димитров най-после вкара няколко хубави първи сервиса и въпреки че геймът премина през равенство, българският тенисист удържа подаването си, без да даде точка за пробив на съперника.Нова порция мощни сервиси и форхенди на Дел Потро му донесоха безпроблемен гейм на нула. Аржентинецът не е допуснал нито един пробив от началото на турнира.Григор Димитров печели първи гейм в мача. Той поведе с 40:0, загуби следващите две точки, но след това пласира отличен сервис и с лекота завърши от форхенд по обратния диагонал.Дел Потро затвърждава пробива с убедителен гейм на 15, в който успя да запише и първата си точка директно от сервис. Той поведе с 40:0, Димитров върна една точка, но след това българинът допусна още една непредизвикана грешка.Мачът започва лошо за Димитров. Той допусна три поредни непредизвикани грешки, които дадоха три последователни възможности за пробив на Дел Потро. Българинът спаси първите два със страхотни уинъри от форхенд. При третия обаче мощният форхенд на аржентинеца влезе в действие и му осигури ранно предимство в мача.