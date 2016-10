НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Дел Потро - 4:6, 5:6

4:6, 3:2 Димитров трябваше да спасява точка за пробив във второ поредно подаване, но показа характер. Българинът обърна резултата от 0:30 до 40:30, но непредизвикана грешка от форхенд доведе до равенство в гейма. Световният номер 18 стигна до нов геймбол, но загуби следващите две точки и Дел Потро получи шанс за пробив. Димитров обаче се справя блестящо в следващите три разигравания - два уинъра от форхенд и отлична защита, предизвикала грешка от ракетата на съперника.

