Григор Димитров пропусна златен шанс да разклати трона на Джокович

Победа на Димитров срещу Джокович почти сигурно щеше да означава смяна на върха в световната ранглиста и той изглеждаше в отлична позиция да я постигна.



Световният номер 1 беше далеч от познатото ниво, но българският тенисист не се възползва, пропусна отлични шансове и позволи на сърбина да се върне в мача.

Hold, break and then a huge hold from @DjokerNole in this crucial second set @bnppmasters https://t.co/kRsZ9udpkC pic.twitter.com/NRNphUQwXq