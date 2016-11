НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Новак Джокович - 6:4, 2:6, 1:4

след драматичното 7:6 (6), 6:7 (8), 6:3 на мастърса в Мадрид през 2013 г. Последната им среща е от 2014 г. в Пекин, когато носителят на 12 титли от Големия шлем спечели с 6:2, 6:4.

Джокович, който е шампион във френската столица от последните три години, ще трябва да се бори за запазването на първото си място в световната ранглиста. При поражение днес има голяма вероятност да бъде изпреварен от Анди Мъри.

Hold, break and then a huge hold from @DjokerNole in this crucial second set @bnppmasters https://t.co/kRsZ9udpkC pic.twitter.com/NRNphUQwXq