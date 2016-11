се превръща в 26-ия номер 1 в историята на мъжкия професионален тенис.



Годината за Мъри е впечатляваща. Той спечели "Уимбълдън" и взе златния медал от Рио 2016, а в личен план стана баща. Общо за сезона шотландецът има седем титли от АТП, като е спечелил 69 от всичките си 78 мача.

.@andy_murray will become new World No. 1 on Monday after reaching #BNPPM final after #Raonic w/d with injury: https://t.co/Vbp0dCXamt #ATP pic.twitter.com/SJZmsbd8ea