Вавринка взе първа победа в Лондон след два тайбрека срещу Чилич

Вавринка показа по-здрави нерви във възловите моменти в един мач, който премина под доминацията на сервиращите



The stats from Wawrinka v Cilic. A poor first serve percentage cost Cilic. #ATPFinals pic.twitter.com/k4Py6hgE95 — TennisTV (@TennisTV) November 16, 2016

The Group John McEnroe standings after Stan’s win over Cilic. Murray in pole position. #ATPFinals pic.twitter.com/MbKCbMTfqD — TennisTV (@TennisTV) November 16, 2016

Check out Thursday’s #ATPFinals OOP. Goffin will take on Djokovic after replacing Monfils for the final group match. https://t.co/5SmxzuiQq9 pic.twitter.com/8uHjLr8m4h — TennisTV (@TennisTV) November 17, 2016

Световният №3 Стан Вавринка взе първа победа във финалите на АТП след два тайбрека срещу поставения под №7 Марин Чилич.Швейцарецът се наложи със 7:6 (3), 7:6 (3) за два часа игра и запази добри шансове да продължи към полуфиналите, докато хърватинът намали своите до минимум след второто си поражение от два мача.Вавринка показа коренно различно лице спрямо първия си двубой в Лондон, коато беше разби от Нишикори за едва 67 минути. Шампионът от US Open беше много концентриран и игра по-стабилно в ключовите моменти, което се оказа ключът към успеха срещу Чилич в един изключително равностоен сблъсък.Хърватинът имаше пет възможности за пробив в мача, докато пред швейцареца се откриха едва две. В първия сет Вавринка дори не получи до шанс да вземе подаването на съперника. Той обаче спаси един сетбол при 4:5 и стигна до тайбрек, в който се наложи със 7:3.Чилич започна по-добре втория сет, реализира ранен пробив и след това го затвърди, за да поведе с 2:0. Вавринка обаче бързо изравни за 2:2, след което се стигна до нов тайбрек. Швейцарският тенисист отново го спечели със 7:3 и записа 11-а победа от 13 мача с хърватина."Беше страхотен мач. Много съм доволен от начина, по който играх. Движех се добре по-корта. Определено беше тежка битка и мисля, че нивото на игра беше доста високо. Страхотна победа за мен", каза Вавринка след мача в зала "О2 Арена".В последния кръг от група "Джон Макенроу", който ще се играе в петък, Вавринка се изправя срещу световния номер 1 Анди Мъри, а Чилич среща Нишикори. Днес са вторите мачове от група "Иван Лендъл".