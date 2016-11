Конте и Азар обраха месечните награди във Висшата лига

"Голяма чест е за пръв път да спечеля тази награда. Справихме се много добре в последните седмици, но сега е важно да продължим по същия начин и да задържим формата си. Това никога не е лесно след пауза за международни мачове, но ще следваме пътя си и ще работим много здраво", заяви Конте.

Congratulations to Antonio Conte who has been named October’s Barclays Manager of the Month! 👏 pic.twitter.com/NqiSVFew1Y