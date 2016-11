Шестата партия между Карлсен и Карякин (на живо)

Шампионът Магнус Карлсен и претендентът Сергей Карякин играят тази вечер шестата партия от битката за шахматната корона.

До момента резултатът е равен - 2,5:2,5, след като всички изиграни срещи в Ню Йорк завършиха реми.

Карлсен е на върха в шаха от 2013 г. Тогава той спечели първата си световна титла след победа срещу Вишванатан Ананд. Година по-късно той защити успеха си след нов триумф срещу индиеца.

Карякин, който е най-младият състезател, стигнал до титлата "гросмайстор", за първи път играе в мача за световната корона.

Играят се общо 12 партии, като победител е първият, събрал 6.5 точки. При равенство ще има тайбрек.

A very tense match 2.5:2.5 #CarlsenKarjakin Next two games (Friday and Sunday) Karjakin will have White. Picture: @chess24com pic.twitter.com/ny3i2uIGRk