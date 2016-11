Агуеро качи "Сити" на върха след труден обрат срещу "Бърнли"

"Сити" изигра още един неубедителен мач, но с много битка се пребори за трите точки. Изненадващо "Бърнли" започна силно двубоя. В шестата минута домакините поискаха дузпа за нарушение на Николас Отаменди срещу Джеф Хендрик след центриране от свободен удар. Претенциите бяха основателни, но наказателен удар не бе отсъден.

29 - Sergio Aguero has now scored against 29 of the 30 different teams that he's faced in the Premier League. Lethal.