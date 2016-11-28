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28 ное 2016, 08:32

Шифрин спечели слалома в Килингтън и се доближи до рекорд

От Дневник
Последна промяна в 08:45 на 28 ное 2016, 418 прочитания, 3 коментара
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Американката Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа в Килингтън. Олимпийската и световна шампионка триумфира убедително в четвъртия старт от сезона.

За нея това беше общо 13-и поред спечелен слалом във всички състезания и десети в Световната купа. Рекордът за най-много последователни победи в една дисциплина в Световната купа се държи от швейцарката Френи Шнайдер, постигнала 12 успеха в слалома между 1988 и 1990 г.

Шифрин се представи отлично и в двата манша и завърши с общо време 1:27,95 минути. Тя остава на 0,73 сек зад себе си втората Вероника Зузулова от Словакия.

Място в тройката заслужи швейцарката Венди Холденер, която даде най-добре време във втория манш, но въпреки това изостана с 0,86 сек.

Шифрин е начело в Световната купа с 325 точки, следвана от Холденер със 168 и норвежката Нина Льосет със 165.

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