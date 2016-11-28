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28 ное 2016, 09:32

Луис Енрике: Изиграхме най-слабия си мач, но срещу "Реал" ще покажем друго лице

От Дневник
Последна промяна в 09:34 на 28 ное 2016, 363 прочитания, 0 коментара
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Треньорът на "Барселона" Луис Енрике се изказа критично за представянето на отбора срещу "Реал сосиедад". Катлунците направиха нова грешна стъпка в преследването на "Реал" (Мадрид), като завършиха 1:1.

В следващия кръг предстои "класико" на "Камп ноу", като в момента белите водят с шест точки.

"Изиграхме най-лошия си мач до този момент. Със сигурност ще видим друго лице на "Барселона" в "класико", заяви Енрике.

"Мачовете с "Реал" ще са важни и решаващи. Убеден съм, че ще влезем в борбата", продължи специалистът.

Той беше помолен да коментира думите на Жерар Пике, според когото с подобно представяне "Барселона" няма да може да защити титлата си. Енрике обяви, че веднага след мач "интервютата са опасни". "Да отпишем титлата в 13-ия кръг ми се струва преувеличено", добави той.

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