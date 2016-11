Магнус Карлсен отново защити световната си титла в шаха

Магнус Карлсен отново стана световен шампион след победа срещу Сергей Карякин



Първите две завършиха реми благодарение на забележителната отбрана на руснака. След това обаче норвежецът взе преднина след победа в третата партия. В последната той се нуждаеше поне от реми, но успя отново да спечели, за да стигне до 3:1 в тайбрека и общо 9:7 в мача.

Maybe Karjakin's last hope is that Carlsen's phone starts ringing. #carlsenkarjakin — Jake Darmanin (@JakeDarmanin) November 30, 2016

What a match! The best player won, in the end, but amazing defence from Karjakin throughout, esp under severe time pressure tiebreak game 2. https://t.co/LWsQsjpsnt — Jonathan Arnott MEP (@JonathanArnott) November 30, 2016

That was a great checkmate by Magnus Carlsen. Well done to Karjakin for making things very hard for the champ. — Graham Cluley (@gcluley) November 30, 2016

Магнус Карлсен остана на световния връх в шаха. Норвежецът защити световната си титла след победа срещу Сергей Карякин.Карлсен спечели тайбрека срещу руския претендент за короната след драматичен мач в Ню Йорк. Така той постигна втората си защита на титлата и продължава да е неизменно на върха от 2013 г.Преди три години норвежецът победи Вишванатан Ананд и стана шампион. Година по-късно той отново се наложи срещу индиеца, за да запази титлата си.В Ню Йорк Карлсен и Карякин изиграха много оспорвани 12 редовни партии. В тях си размениха само по една победа, а десет партии завършиха реми.След ден почивка в тайбрека Карлсен излезе победител. Карякин заслужи уважението, като впечатли с отличната си защита в решителните партии