Селби направи първия златен дубъл в снукъра от 15 години

"Това беше един от най-прекрасните мачове, които някога съм виждал. Снукърът във вечерната сесия беше божествен. Всичко, което правеха двамата в този мач, беше просто изумително", коментира Парът, който държеше титлите от световното и UK Championship през 1991 г.

Световният номер 1 Марк Селби стана едва шестият играч в историята на снукъра, който печели световното първенство и UK Championship в една календарна година.След като през май спечели втората си титла в "Крусибъл", 33-годишният англичанин прибави и втори трофей от британския шампионат.В много зрелищен финал лидерът в световната ранглиста победи петкратния шампион в Йорк Рони О'Съливан с 10:7 фрейма.О'Съливан, който преследваше рекордна шеста титла в Йорк, направи страхотно завръщане в мача, след като изоставаше с 2:7. Ракетата успя да стопи пасива си до един фрейм при 7:8, но Веселяка от Лестър не му остави шансове за обрат след два сенчъри брейка в последните две партии."Когато играеш срещу Рони, винаги има невероятна атмосфера и тръпката е голяма. Трябва да покажеш най-доброто, за да успееш да го победиш. Ако не дадеш 100% от себе си, няма как да спечелиш", каза Селби след двубоя.Двамата англичани направиха страхотно шоу за публиката и записаха шест сенчъри брейка и общо 16 серии от над 50 точки за 17 фрейма.О'Съливан откри мача със серия от 124 точки, а още един добър брейк от 64 му донесе аванс от 2:1. След това обаче пектратният шампион започна да допуска повече грешки и Селби се възползва максимално, за да спечели шест поредни фрейма.Финалът изглеждаше решен, но Ракетата отговори по впечатляващ начин и върна интригата. Той спечели пет от следващите шест фрейма, като направи серии от 56, 80, 134, 130 и 82 точки.Селби обаче беше оставил най-доброто от себе си за накрая. След като направи брейк от 137 точки за 8:5, той стигна до победата след още два сенчъри брейка - 135 в 16-ия фрейм и 107 в оказалия се последен 17-и фрейм."Искам да поздравя Марк, защото той играе фантастично и заслужено спечели титлата. Аз пропуснах доста лесни топки, но все пак мисля, че се справих добре, като се има предвид, че Марк е световният номер 1 и в момента е далеч пред останалите", каза О'Съливан, който допусна първата си загуба във финал на UK Championship след петте победи в първите си пет.Селби стана първият играч от 15 години насам, който печели титлите от двата най-престижни турнира в една година. За последно това направи именно О'Съливан през 2001 г., а другите четирима с подобно постижение са Стивън Хендри, Стив Дейвис, Джон Хигинс и Джон Парът."В този мач летвата беше вдигната много високо. Всички останали трябва да се насочваме към масата за тренировки", написа Шон Мърфи в "Туитър".