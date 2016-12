Кои са осминафиналистите в Шампионската лига и какво да очаква "Арсенал"

. @Arsenal @ChampionsLeague Should we just book our travel to London now? 🏆 pic.twitter.com/qkZvZZLsWQ — FC Bayern US (@FCBayernUS) December 7, 2016

71 - Percentage of Arsenal fans looking forward to being drawn against Bayern Munich or Real Madrid in the Champions League last 16. Fate. — OptaJoke (@OptaJoke) December 7, 2016

You just know the one year Arsenal finish top of their group, they'll draw Bayern Munich or Real Madrid. pic.twitter.com/0gwao2IrkH — Football__Tweet (@Football__Tweet) December 7, 2016

When Arsenal top their group



But end up drawing Bayern Munich or Real Madrid. 😂 pic.twitter.com/rRbr0DtUVi — Football Funnys (@FootballFunnys) December 7, 2016

Груповата фаза в Шампионската лига завърши и класирането на отборите създава предпоставки за интересни мачове в осминафиналите. Това стана възможно, след като "Реал" (Мадрид) и "Байерн" завършиха на второ място в групите си Най-много представители в следващата фаза има Примера дивисион. Испанските клубове в турнира са шампионите от последните три сезона - "Реал" (2014, 2016) и "Барселона" (2015), както и миналогодишният финалист "Атлетико" и победителят от Лига Европа "Севиля".След отпадането на "Тотнъм" Висшата лига е представена от три отбора - от шампиона "Лестър", "Арсенал" и "Манчестър сити". С три тима е и Бундеслигата - "Байерн", "Борусия" (Дортмунд) и "Байер".Общо в осминафиналите има отбори само от шест първенства, всичките от Западна Европа. В това число влизат още Серия А, Лига 1 и португалският шампионат.Жребият ще бъде теглен в понеделник.Класирането в групите даде повод за много шеги, които се оказват на гърба на "Арсенал", спечелил група А със съдействието и на "Лудогорец" . В последните години лондончани се оказаха "абонирани" за второто място и срещи с "Байерн" или "Барселона".В един от профилите си в Twitter баварците попитаха дали направо да си резервират билетите за пътуването до английската столица. Мнозина смятат, че това е "най-сигурната" осминафинална двойка.Шегите към "Арсенал" са свързани с факта, че в годината, в която отборът успя да се пребори за първото място в групата си, негови съперници могат да са "Байерн" или "Реал".