"Реал" се класира рутинно за финала на световното клубно първенство

Роналдо и Карим Бензема вкараха головете за "Реал"



Real Madrid have now gone 36 games in a row without losing, extending their club record



Zizou effect.

Most goals for players in activity in club international cups



1.Cristiano 99

2.Messi 97

3.Benzema 52

1.Cristiano 99

2.Messi 97

3.Benzema 52

4.Ibrahimovic 51

Real Madrid's 36-game unbeaten run by numbers:



100 goals

27 wins

9 draws

2 trophies



Real Madrid's 36-game unbeaten run by numbers:

100 goals

27 wins

9 draws

2 trophies

They've not lost a game since April 👑

Шампионът на Европа "Реал" (Мадрид) се класира рутинно за финала на световното клубно първенство в Япония. Испанският отбор победи първенеца на КОНКАКАФ "Америка" с 2:0 и ще спори за трофея с домакина "Кашима антлърс".Карим Бензема и Кристиано Роналдо отбелязаха двете попадения - по едно в добавеното време на двете полувремена. При гола на португалеца се стигна и до използването на видео преглед, който потвърди редовността на ситуацията и оформи крайния резултат.Вчера технологията направи дебют официален дебют на живо. Тогава ситуацията беше доста по-ключова, тъй като дойде в средата на първото полувреме и след видео прегледа беше отсъдена дузпа.Чрез нея "Кашима антлърс" откри резултата срещу шампиона на Южна Америка "Атлетико насионал" и в крайна сметка победи с 3:0, за да стане първият азтатски финалист в историята на турнира."Реал" пък достига до мача за титлата за втори път след дебютното си участие през 2014 г., когато стана шампион след успех с 2:0 над аржентинския "Сан Лоренсо"."Реал" стигна до победата срещу "Америка", без да влага максимума от своите сили, въпреки че играчите на "Америка" се постараха да окажат съпротива.Мексиканският отбор се беше прибрал дълбоко в своята половина и показа добра организация в защита, благодарение на което бяха на път да се оттегля на почивка при равен резултат.В добавеното време обаче отбраната на "Америка" се пропука след извеждащо подаване на Тони Кроос към Бензема, който отбеляза след хубав изстрел с външен фалц.Преди това "Реал" нямаше много възможности за гол. Най-добрата се откри пред Роналдо в 27-ата минута, но ударът му с глава след центриране на Карвахал се отби в страничната греда. Малко след това гол на Бензема правилно бе отменен заради засада.След почивката европейският клубен шампион продължи да контролира мача и на практика през цялата срещна не срещна сериозни трудности в отбрана.В предни позиции Роналдо пропусна страхотна възможност да направи 2:0 в средата на полувремето, но в добавеното време се реваншира за пропуска. Той беше изведе зад защитата от Хамес и отбеляза с плътен шут по диагонала.