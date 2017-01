"Реал" постави рекорд по поредни мачове без загуба в испанския футбол

Зидан заложи на голяма част от резервните си играчи. От обичайните титуляри на терена бяха само Серхио Рамос, Марсело и Тони Кроос. В състава на "Севиля" отсъстваше само Витоло.



"Севиля" игра по-добре през целия мач, създаде огромен брой чисти положения пред Кико Касия и водеше с 3:1, но не успя да запише победа само няколко дни преди шампионатния мач между двата отбора, заемащите първите две места в Примера дивисион.

FT: Sevilla 3-3 Real Madrid. Real win 6-3 on aggregate.



Real set a new Spanish record of FORTY games unbeaten (W30 D10)! pic.twitter.com/rp7slAFM27