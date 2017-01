Коща остана извън групата на "Челси" за мача с "Лестър" след спор с Конте

Диего Коща и мениджърът Антонио Конте са се скарали, твърдят медиите в Англия, но от клуба отказват коментар



Diego Costa bust up at Chelsea ended with head coach Antonio Conte shouting at him: "Go to China!" #CFC — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) January 13, 2017

Costa isn't in the Chelsea squad.

Spat with Conte.

Head turned by massive Chinese offer.

Every fantasy football site crashes. — Dan Walker (@mrdanwalker) January 13, 2017

89 - Percentage of Chelsea fans amazed its taken this long for Diego Costa and Antonio Conte to have a massive falling out. Dropped. — OptaJoke (@OptaJoke) January 13, 2017

Голмайсторът на "Челси" Диего Коща остана извън групата за мача с "Лестър". Според информацията на Би Би Си той е имал спор с мениджъра Антонио Конте.Противоречието било свързано с физическото състояние на нападателя, който пропусна тренировките в последните три дни заради травма.Случаят идва в момент, в който се появиха информации, че Коща е искан от китайски клуб. При евентуален трансфер испанският национал щял да получава по 30 млн. паунда годишно.Някои от твърденията сочат, че в края на спора Конте е изкрещял: "Отивай в Китай". От клуба са отказали да коментират случая.Коща има ключов принос за добрите резултати на водача във Висшата лига. Той вкара 14 гола и направи пет асистенции.Собственикът на "Челси" Роман Абрамович няма намерение да се разделя с нападателя, чийто договор е до 2019 г. През лятото Коща даде знак, че иска да напусне, но наскоро заяви, че сега е щастлив в клуба.Конте се надява сините да се завърнат към победите при гостуването си на шампиона "Лестър" в събота. Лондончани бяха в серия от 13 поредни победи, но загубиха с 0:2 от градския си съперник "Тотнъм"."Мачът с "Лестър" е много важен, за да започнем отново да печелим. Смятам ги за наистина добър отбор, впечатлиха ме. Съставът им е сплав от талант, техника, силни физически играчи и класни играчи", заяви Конте.