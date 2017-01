Уестбрук постави рекорд по трипъл-дабъли за последните 33 години

Другият е Оскар Робъртсън, който го е правил два пъти. Той е единственият баскетболист, завършвал цял сезон със средни показатели над 10 точки, 10 борби и 10 асистенции (1961/1962), a през 1963/1964 г. под

поддържа средно трипъл-дабъл до 67-ия мач.

"Минесота" спечели 14-ата си победа от 40 мача и заема 12-ото място в Западната конференция. "Оклахома сити" е седми с 24 победи от 41 двубоя.

KARL-ANTHONY TOWNS puts up 29p & 17r, his 10th straight double-double. @Timberwolves over the @okcthunder 96-86. Westbrook: 21p 11r 12a. pic.twitter.com/yIGbaZxMIi