Hard to Say I'm Sorry.



"Започваме нова бой банда "NotNSYNC", написа швейцарецът.



Димитров е в очакване на мача си от третия кръг на Australian Open. Той ще излезе по обед срещу Ришар Гаске на "Род Лейвър арина".



Мачът се забавя, тъй като все още продължава двубоят между Рафаел Надал и Александър Зверев, а след това ще играят

Задава ли се нова кариера пред Григор Димитров? Българският тенисист "влезе" в бой банда заедно с Роджър Федерер и Томи Хаас.Само ден след като заяви, че е ужасен певец , Димитров реши да пропее. Федерер публикува във Facebook първото изпълнение на новата група. С акомпанимент на пиано триото изляДария Гаврилова и Тимеа Бачински.Димитров ще търси втората си победа срещу Гаске в седмия мач помежду им.