Алжир и Сенегал завършиха наравно - 2:2, а Тунис победи Зимбабве с 4:2 в най-резултатната вечер от началото на африканския шампионат.



Алжирците два пъти повеждаха в резултата, но не успяха да стигнат до победата, въпреки че треньорът на Сенегал Алиу Сисе направи цели десет промени в стартовия си състав. Алжир отпадна още в груповата фаза на Купата на африканските нации, а Тунис се присъедини към Сенегал като втори четвъртфиналист от група В.Алжирските футболисти започнаха турнира като един от трите големи фаворита за титлата, но бяха опрени до стената още след първите си два мача , в които записаха равенство с аутсайдера Зимбабве (2:2) и загуба от тунизийците (1:2).Рияд Марез и компания се нуждаеха от задължителна победа срещу вече осигурилия си първото място в групата Сенегал , а в същото време Тунис трябваше да загуби от Зимбабве. Нито едно от двете обаче не се случи в днешните мачове.Алжир и Сенегал завършиха наравно - 2:2, а Тунис победи Зимбабве с 4:2 в най-резултатната вечер от началото на африканския шампионат.Алжирците два пъти повеждаха в резултата, но не успяха да стигнат до победата, въпреки че треньорът на Сенегал Алиу Сисе направи цели десет промени в стартовия си състав.

Islam Slimani scored a brace as Algeria ended their #AFCON2017 campaign with a 2-2 draw with Senegal.



More: https://t.co/DXypXd67ND #lcfc pic.twitter.com/wFJXLkzhk3 — Leicester City (@LCFC) January 23, 2017

Нападателят на "Лестър" Ислам Слимани отбеляза още в десетата минута, когато засече отблизо прецизно центриране на Софиан Хани.



Минута преди края на полувремето обаче Сенегал изравни. Защитата на Алжир не успя да изчисти добре топката и Папе Диоп я изпрати във вратата през купа от играчи след шут от воле от дъгата на наказателното поле.



Само шест минути след началото на втората част алжирците отново поведоха. Рияд Марез овладя далечно подаване на левия фланг и центрира към далечната греда, където Слимани спря на гърди и отправи малко нескопосан шут с коляно. Топката обаче прехвърли вратаря и премина голлинията, преди да бъде изчистена от Шейк Ндойе.



Авансът на Алжир издържа едва една минута. Защитата на отбора отново се пропука, а Муса Соу се възползва и намери долния десен ъгъл с плътен диагонален изстрел от границата на наказателното поле.

Leicester fans hearing Algeria have been knocked out... #AFCON2017 pic.twitter.com/HXLmDKFowL — Ladbrokes (@Ladbrokes) January 23, 2017

До края на двубоя алжирците можеха да стигнат до победата, но Слимани и Марез пропуснаха много добри ситуации. Соу пък бе близо до трети гол за Сенегал.



В същото време Тунис нямаше никакви проблеми срещу Зимбабве и си гарантира мястото в четвъртфиналите още след първото полувреме.



Тунизийците поведоха с 3:0 още до 36-ата минута след попадения на Наим Слити, Юсесф Мсакни и Таха Хениси. В 43-ата минута Зимбабве намали чрез Ноулидж Мусона, но в добавеното време на първата част Уабхи Хазри направи 4:1 от дузпа. Крайният резултат беше оформен от Тендай Ндоро в 58-ата минута.

🌍 GROUP B STANDINGS

Senegal🇸🇳 claimed top spot, while Tunisia🇹🇳 finished runners-up. Algeria🇩🇿 and Zimbabwe🇿🇼 bow out of #CAN2017🌍⚽️🏆 pic.twitter.com/k6qIi3uuLi — FIFA.com (@FIFAcom) January 23, 2017

Сенегал спечели групата със седем точки и ще се изправи Камерун в четвъртфиналите. Тунис събра шест точки на втората позиция и ще срещне победителя от група А Буркина Фасо.



Тези два мача ще се изиграят на 28 януари, а другите два четвъртфинала са на 29 януари. Съперниците в тях ще бъдат определени след последните мачове в група С и група D, които са съответно на 24 и 25 януари.