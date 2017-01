Стилът "сервис-мрежа" изплува от прахта в Мелбърн

Зверев отстрани световния №1 Анди Мъри с все по-рядко срещан стил на игра



Мъри не намери отговори на играта "сервис-мрежа" и напуска рано турнира



Джон Макенроу най-добре обобщи победата на Миша Зверев над световния номер 1 Анди Мъри в осминафиналите на Australian Open: "Направи го по старомодния начин". Изненадващият успех на германеца наистина върна феновете в ерата на 80-те, когато играта от основната линия беше запазена само за мачовете на клей.Зверев направи цели 118 излизания на мрежата, при това в рамките само на четири сета. 65 от тях се оказаха успешни, или близо половината от всичките му точки в двубоя."Беше впечатляващо за гледане. Да видиш някого да играе сервис-мрежа при втори сервис, който да победи играч с един от най-добрите ретури и минаващи удари в света, е просто невероятно", коментира Пат Кеш, който спечели "Уимбълдън" с подобен стил на игра през 1987 г.Последният, който вдигна титла от шлема с такава игра, бе Пийт Сампрас през 2002 г. на US Open. От тогава промените в ракетите и топките, уеднаквяването на стиловете и общото "забавяне" на настилките позволиха на играчите от основната линия да са много по-ефективни.В момента Роджър Федерер, Фелисиано Лопес и Жил Мюлер понякога излизат на мрежата след свой сервис, но реално в топ 50 има само двама играчи, които залагат изцяло на играта "сервис-мрежа" - Зверев и Иво Карлович.Рекордьорът по титли от шлема Федерер започна да използва и това оръжие, след като Стефан Едберг влезе в треньорския му щаб. Дотогава швейцарецът опитваше подобни изпълнения, но бързо се отказваше от тях, след като бъде преодолян с минаващи удари. Но дори сега той рядко прави повече от 20-25 излизания към мрежата."Когато излизаш на мрежата, трябва да си готов често да те разминават. Така стана срещу Джон Иснър в първия кръг, когато загубих първите два сета. Но просто си опитах да се придържам към игровия си план. Постепенно нещата си идват на мястото, просто трябва търпение", коментира Зверев след сензационния си успех на Мъри.Освен търпение е необходима и голяма психическа устойчивост, счита бившият номер 4 в света Йонас Бьоркман. "В началото е доста трудно, защото когато излизаш на мрежата и те разминат, се чувстваш сякаш си направил нещо нередно. Но когато непрекъснато излизаш, това поставя под огромно напрежение противника", споделя шведът.Зверев е свикнал с минаващите удари и винаги се придържа към стила си, независимо от крайния резултат. "Ако не се получи, просто напускаш корта и си казваш: "Е, днес просто ме разминаваше прекалено добре", обобщи световният номер 50, който ще срещне Федерер в първия си четвъртфинал в Големия шлем.Пат Кеш обаче не вярва, че тенисът ще се върне към златната ера на играта сервис-мрежа въпреки вдъхновяващото представяне на Зверев."Това, към което типичните сервис-воле играчи се стремим, е да влезем в главата на съперника. Веднъж след като успееш да го направиш, дори най-елементарните минаващи удари стават много трудни. Но не мисля, че някога ще се върнем към този стил. В момента има не повече от двама играчи, които го могат", завърши австралиецът.