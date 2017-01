Родик и Клайстерс са новите членове на Залата на славата в тениса

Родик спечели US Open през 2003 г. и игра още четири финала в Големия шлем



Анди Родик и Ким Клайстерс са новите членове на Международната тенис зала на славата.Бившите лидери в световните ранглисти и шампиони в турнирите от Големия шлем ще бъдат приети на церемония в Нюпорт (САЩ) на 22 юли.Родик спечели US Open през 2003 г. след победа над Хуан Карлос Фереро, а през ноември същата година стана номер 1 в света. Той остана начело на ранглистата в продължение на 13 седмици, преди да бъде изместен от Роджър Федерер.Американецът игра още четири финала в Големия шлем, като във всеки един от тях беше победен от Федерер - на US Open през 2006 г. и на "Уимбълдън" през 2004, 2005 и 2009 г.Родик беше много близо да сбъдне мечтата си за титла от свещената трева в "Ол Ингланд клъб" преди осем години, но загуби решаващия пети сет с 14:16 в исторически мач. Toй прекрати кариерата си през 2012 г. след 13-ото си участие в US Open.Клайстерс, която също се оттегли от тениса през есента на 2012 г., спечели четири титли от Големия шлем и четири пъти беше номер 1 в световната ранглиста.Белгийката стъпи на върха за пръв път през октомври 2003 г. Тя остана там десет седмици, сдаде първото място на сънародничката си Жюстин Енен само за седмица, след което оглави ранглистата за още две седмици.През 2005 г. Клайстерс спечели първата си титла от Големия шлем - US Open, а година по-късно отново стана номер 1. Тя прекрати кариерата си през 2007 г., за да роди първото си дете, а две години по-късно се завърна на корта и постигна още по-големи успехи.Белгийската тенисистка прибави още два трофея от US Open (2009, 2010 г.), спечели Australian Open през 2011 г., триумфира за трети път във финалите на WTA през 2010 г., а между 14 и 20 февруари 2011 г. стана номер 1 в света за четвърти и последен път.