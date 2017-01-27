НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Рафаел Надал

Димитров преследва първия си финал в турнирите от Големия шлем



6:2, 6:4 на турнира в Париж през октомври, а от началото на годината показва страхотна форма и записа десет победи в десет двубоя.

Двамата ще играят за втори път във формат три от пет сета. Предишният отново беше в Австралия - в 1/4-финалите през 2014 г., когато испанецът се наложи с 3:6, 7:6 (3), 7:6 (7), 6:2 във вълнуваща битка, продължила 220 минути.

Развитието на мача на живо (най-новото е най-отгоре)



Последни приготовления преди старта. Надал ще сервира първи.



Финалистът Роджър Федерер говори за медицинските таймаути: "Медицинските прекъсвания често са повече на психологическа основа, отколкото заради физически проблеми. При тях за първи път по време на мач можеш да поговориш с някого, било и с физиотерапевта на турнира. Почвате да си приказвате за болките и как се надяваш те да отшумят. Понякога само това те кара да се почувстваш по-добре".

Минути ни делят от началото на мача, който в България се излъчва от "Евроспорт".

Матс Виландер: Григор трябва да разбие ритъма на Надал, което означава, че ще трябва да използва повече сечения си бекхенд, отколкото в последните месеци. Не можеш да оставиш Надал да диктува ритъма и да определя темпото на игра.



Тони Надал пред "Евроспорт": Трябва да се пазим да му даваме топки на форхенд. Когато става въпрос за удар от форхенд от лесна позиция ще е трудно за Рафа да остане в разиграването.



Матс Виландер за "Евроспорт": Надал ме изненада повече от Григор, защото трябваше да мине през по-тежки съперници. Но Григор е във форма, спечели в Бризбейн и затова ще е трудно да се прогнозира кой ще победи в двубоя между тях. Повече за очакванията на експертите прочетете



Първите шампиони на тазгодишния Australian Open са Бетани Матек-Сандс и Луцие Шафаржова, които победиха във финала при женските двойки Андреа Хлавачкова и Шуей Пън с 6:7, 6:3, 6:3. Американо-чешката двойка спечели четвъртата си титла от Големия шлем. Те са носителки на трофея в Мелбърн и през 2015 г. : Григор трябва да разбие ритъма на Надал, което означава, че ще трябва да използва повече сечения си бекхенд, отколкото в последните месеци. Не можеш да оставиш Надал да диктува ритъма и да определя темпото на игра.пред "Евроспорт": Трябва да се пазим да му даваме топки на форхенд. Когато става въпрос за удар от форхенд от лесна позиция ще е трудно за Рафа да остане в разиграването.за "Евроспорт": Надал ме изненада повече от Григор, защото трябваше да мине през по-тежки съперници. Но Григор е във форма, спечели в Бризбейн и затова ще е трудно да се прогнозира кой ще победи в двубоя между тях. Повече за очакванията на експертите прочетете тук Първите шампиони на тазгодишния Australian Open са Бетани Матек-Сандс и Луцие Шафаржова, които победиха във финала при женските двойки Андреа Хлавачкова и Шуей Пън с 6:7, 6:3, 6:3. Американо-чешката двойка спечели четвъртата си титла от Големия шлем. Те са носителки на трофея в Мелбърн и през 2015 г.

Григор Димитров се изправя срещу Рафаел Надал в опит да се класира за първия си финал в турнирите от Големия шлем. 25-годишният българин и 30-годишният испанец се срещат за девети път, за да определят съперника на Роджър Федерер в мача за титлата в неделя.Надал има осезаемо предимство в директни им сблъсъци - седем победи в осем мача. Димитров обаче спечели последната им среща -