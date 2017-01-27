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НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Рафаел Надал

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27 яну 2017, 06:20
Тази статия е част от темите "Australian Open" и "Мачовете на Григор Димитров".

Григор Димитров излиза срещу Надал в преследване на първи финал в Големия шлем

От Дневник
Последна промяна в 09:28 на 27 яну 2017, 3363 прочитания, 23 коментара
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Григор Димитров и Рафаел Надал се срещат днес за девети път, за да определят втория финалист на Australian Open. Двубоят на "Род Лейвър арена" започва в 10.30 ч. българско време, а победителят в него ще играе с Роджър Федерер в мача за титлата в неделя.

30-годишният испанец има седем победи в осем мача срещу 25-годишния българин, а статистиката му в полуфиналите на турнирите от Големия шлем е повече от впечатляваща - 20 победи и само три загуби, последната от които преди цели осем години.

Димитров обаче спечели последния им сблъсък - 6:2, 6:4 в четвъртфиналите на турнира в Париж през октомври, а от началото на годината има десет победи от десет мача, три от които срещу играчи от топ 10.

Българинът ще преследва първи финал в турнирите от Големия шлем при второто си участие на полуфинал след "Уимбълдън" през 2014 г. Месец по-рано на "Ролан Гарос" пък бе последният полуфинал в Шлема на бившия номер 1.



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По-пътя към деветата им среща Димитров победи Кристофър О'Конъл, Хьон Чун, Ришар Гаске, Денис Истомин и Давид Гофен, а Надал премина през Флориан Майер, Маркос Багдатис, Александър Зверев, Гаел Монфис и Милош Раонич.

"Григор е много уверен, играе много добре и знам, че ще бъде много труден мач. Трябва да покажа най-добрия си тенис, за да имам шансове срещу него. Ще се боря за всяка топка и ще опитам да продължа да играя силно", каза Надал след победата срещу Раонич.


"Знам, че имам всичко необходимо да продължа напред. Работата ми тук не е свършила. Нямам търпение мачът да започне. Мисля, че съм добре подготвен и мога да извървя пътя до края", коментира Григор Димитров в навечерието на мача.

"Уверен съм, чувствам се много добре физически. В момента се наслаждавам на битките на корта, на това да тичам и да се боря за всяка топка. За да се спечелиш титла от Големия шлем, трябва да работи много здраво. Усещам, че правя правилните неща. Всички в щаба ми работим като един отбор и имаме само една цел - победата", допълни българинът.

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