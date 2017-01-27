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27 яну 2017, 08:22

Ръсел Уестбрук все пак получи място в Мача на звездите

От Дневник
Последна промяна в 08:22 на 27 яну 2017, 407 прочитания, 2 коментара
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Пойнт гардът на "Оклахома Сити тъндър" Ръсел Уестбрук, който изненадващо не попадна сред титулярите за Мача на звездите следващия месец, беше избран сред резервите.

Най-добрият реализатор в лигата със средно 30.7 точки на мач ще бъде сред резервите в отбора на Западната конференция заедно с Гордън Хейуорд от "Юта", Деандре Джордан от "ЛА клипърс", Демаркъс Къзинс от "Сакраменто", Марк Гасол от "Мемфис" и дуото от "Голдън Стейт" Дреймънд Грийн и Клей Томпсън.
Най-полезният играч в Мача на звездите през 2015 и 2016 г. Уестбрук остана извън титулярите в гласуването на феновете, играчите и медиите за сметка на Стеф Къри от "Голдън Стейт" и Джеймс Хардън от "Хюстън".

Гардът прави трипъл-дабъл в почти всеки мач, като добавя средно по 10.7 борби и и 10.4 асистенции. Той ще играе в Мача на звездите за шести път.

Резервите на Изтока са Кемба Уолкър от "Шарлот", Пол Джордж от "Индиана", Кевин Лав от "Кливлънд", Кайл Лаури от "Торонто", Пол Милсап от "Атланта", Айзия Томас от "Бостън" и Джон Уол от "Вашингтон".

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