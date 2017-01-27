Ръсел Уестбрук все пак получи място в Мача на звездите



Гардът прави трипъл-дабъл в почти всеки мач, като добавя средно по 10.7 борби и и 10.4 асистенции. Той ще играе в Мача на звездите за шести път.

Най-полезният играч в Мача на звездите през 2015 и 2016 г. Уестбрук остана извън титулярите в гласуването на феновете, играчите и медиите за сметка на Стеф Къри от "Голдън Стейт" и Джеймс Хардън от "Хюстън".Резервите на Изтока са Кемба Уолкър от "Шарлот", Пол Джордж от "Индиана", Кевин Лав от "Кливлънд", Кайл Лаури от "Торонто", Пол Милсап от "Атланта", Айзия Томас от "Бостън" и Джон Уол от "Вашингтон".