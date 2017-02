С гол в добавеното време Тоти прати "Рома" на полуфинал за купата

В следващата фаза вече ще се играят по два мача, а датите са 1 март и 5 април. В другата полуфинална двойка се изправят шампионът "Ювентус" и "Наполи".

AS Roma reached #CoppaItalia semifinals after a Francesco @Totti penalty goal in 7th minute of injury time, his 1st goal as a 40-year-old.