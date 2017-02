Luka Doncic, meet NBA. NBA, meet 17-year-old Euroleague prince. THE NEXT NO. 1 DRAFT PICK. pic.twitter.com/qhnMHc8kmg — David Pick (@IAmDPick) February 3, 2017

According to @PabloLolaso, Real Madrid are looking for Syrian ancestors in the Doncic family; the only way to stop him from going to NBA. :) — Overbasket.com (@OverBasket) February 3, 2017

Just gonna leave it here now that I finally can get on twitter: Luka Doncic is just insanely good at basketball. — Rafael Zamorano (@rafazdiaz) February 4, 2017

Be sure to grab Chicago's 2018 1st in the trade, Bryan. I want Luka Doncic next summer. https://t.co/EeZYxOzfN0 — Future (@vinfosh) February 4, 2017

How the bleep is Luka Doncic 17 and playing professionally in Spain? He'd be a top five pick in this year's draft and that's saying a lot! — New York Sports Guys (@NYSportsGuys5) February 4, 2017

Lo de Doncic es apoteósico, cuanto talento. — .SHXK3R. (@ToniShaker_Dj) February 4, 2017

Магическо отиграване, вкарано в контекста на цялостно силно представяне. Това е причината в последните часове баскетболните почитатели в Европа да говорят за Лука Дончич.На 17 години словенецът вече е звезда в "Реал" (Мадрид). В мача с "Баскония" в Евролигата той направи нещо с което впечатли фенове, журналисти и специалисти - дриблира, прекара топката с ръка зад гърба си и след това между краката си, за да вкара.Словенецът завърши с 16 точки и шест асистенции за близо 25 минути игра.Дончич е определян като един от най-големите баскетболни таланти в Европа. Много специалисти смятат, че той ще има основна роля по време на драфта в НБА.В "Реал" търсят сирийски корени в семейството му, защото това е единственият начин да му попречат да отиде в САЩ, пошегуваха се почитатели в "Туитър".Дончич премина в "Реал" едва 13-годишен. През 2012 г. той подписа договор за пет сезона с испанския клуб. Според специалистите бъдещето му е свързано с НБА.