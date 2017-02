Габриел Жезус изкачи "Манчестър сити" в първата тройка

Това обаче отново даде резултат и след втората си поредна победа небесносините от Манчестър събраха 49 точки от 24 мача. Те се доближиха на десет точки от лидера "Челси" и на една от втория "Тотнъм", а същевременно изпревариха "Арсенал" с две и "Ливърпул" с три.

Man of the match, @ManCity's Gabriel Jesus

53 touches

37 passes, 3 chances created

4 shots, 3 on target

2 goals in his 1st home start pic.twitter.com/UXIBzdYv7Z