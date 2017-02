Шоуто на Лейди Гага от Супербоул: Без директни атаки към Тръмп, но със скрити послания

@ 09:45 into Halftime Show, Lady Gaga hugged Hispanic looking lady and sang "Why don't you stay... Stay..." #SuperBowl pic.twitter.com/WdNsbQHGnK

— DON TAGALA (@dontagala) February 6, 2017

Ще атакува ли открито Лейди Гага администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на шоуто си в почивката на Супербоул LI? Това беше големият въпрос около представянето на поп звездата в едно от най-значимите спортни събития за американците, което се очакваше да има около 130 милиона телевизионни зрители.Директни атаки нямаше. Но се усетиха скрити послания.И шоуто допълни отлично зрелището на стадиона в Хюстън, където "Ню Инглънд пейтриътс" направи най-великия обрат, за да победи "Атланта фалкънс" Лейди Гага започна 12-минутното си изпълнение с God Bless America. След това изпя This Land is Your Land, което медиите интерпретират като послание срещу администрацията на новия президент. Песента е посветена на Берлинската стена и в оригиналния й текст се казва: "Имаше голяма, висока стена, която опитваше да ме спре."Според неофициални информации от НФЛ са призовали Гага да не отправя политически послания. От лигата отрекоха и заявиха, че певицата е имала пълна свобода при изпълнението си.В навечерието на Супербоул 30-годишната певица, която обичайно изразява подкрепа за правата на LGBT общността, даде знак, че няма да намесва пряко политиката. Но посочи, че ще използва възможността да промотира различието."Вярвам в страстта към различието. Вярвам в духа на равнопоставеността и в духа на тази страна, усещането за любов, състрадание и доброта. Представянето ми ще е свързано с тази философия. Не знам дали ще има успех да обедини Америка. Ще трябва да попитате Америка, когато свърши", каза Гага преди дни.Докато пееше Why don’t you stay, stay (Защо не останеш), по време на изпълнението си на песента Stay, Гага прегърна почитателка, приличаща на латиноамериканка. Медиите и много от хората в Twitter видяха поредния знак и в това действие.