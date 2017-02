Добрите, лошите и... политическите реклами по време на Супербоул

"Бъдвайзър" привлече вниманието още в дните преди Супербоул



Ако сте си мислили, че след седмици на политическата въртележка Супербоул ще ви даде възможност да слезете и да се насладите на добрия стар футбол... Е, сгрешили сте.С това описание "Вашингтон пост" започва материала си, посветен на рекламите около най-голямото шоу в американския спорт. И действително - някои клипове имаха очевидна политическа препратка. При други се усети скрит замисъл, а е много вероятно при трети актуалната политическа тематика просто да се е "прикачила", без това да е било планирано. Още повече че част от рекламите са подготвяни преди месеци.Докато на терена на стадиона в Хюстън "Ню Инглънд пейтриътс" правеше велик и невиждан обрат за победата срещу "Атланта фалкънс" , компаниите бяха в здрава надпревара за вниманието на зрителската аудитория. Те бяха платили по 5 млн. долара за излъчването на 30-секунден клип в опит да постигнат целите си.Традиционно компаниите залагаха на различни похвати, имаше хумор, имаше емоционални клипове. Видяха се и политическите препратки, свързани с идеите на новия президент на САЩ Доналд Тръмп за издигане на стена по границата с Мексико и за "отрязване" на пътя на жители на седем мюсюлмански държави."Вашингтон пост" избра петте реклами с най-силен политически елемент. Там очаквано попадна и тази на "Бъдвайзър".В тази графа попадна и клипът на Airbnb. ПТръмп.Компанията '84 Lumber' също подходи смело , като показа преживяването на мексиканско момиче и майка й, опитвайки да достигнат до САЩ незаконно. Клипът, първоначално върнат за преработка, дори показва как двете преминават през високата гранична стена.Пълната версия на "проимигрантското" послание е близо 6 минути. По FOX зрителите видяха първата част, а останалото беше излъчено онлайн.Макар и не с този тон, Google също привлече вниманието. В клипа на компанията бяха показани щастливи хора от различен произход, а накрая се появи надпис върху торта "Добре дошли у дома".Може да не е като при "Бъдвайзър" и '84 Lumber', но Google ни казва, че всички в Америка трябва да се чувстваме уютно и сигурно вкъщи (където по възможност сте свързани с гласово-задействано устройство на Google), пише в коментара си изданието.Към графата с "политически намесените" клипове попада и този на "Ауди". В него се засяга темата за равноправието между половете и за това дали една жена - колкото и да е добра в професията си - би получавала толкова, колкото и мъжете.Политическата препратка е свързана с контекста на "Маршът на жените" , протестиращи срещу Тръмп.За това дали една реклама е добра или лоша най-голямо значение има анализът дали си е свършила целта, с която компанията я е създала. А това е много трудно да се каже в деня след Супербоул.Специализираният сайт adweek.com дава своята петица на най-добрите реклами. Там на трето място е "Дъщерята" на "Ауди", а на върха е поставена тази на '84 Lumber'.На пето и четвърто място са реклами, заложили на хумора - Mr. Clean (познат в България като "Мистър Пропър") с 'Cleaner of Your Dreams' и T-Mobile с '#NSFWireless' Второто място заемат продуктите за коса 'It’s a 10' с клипа 'Four Years' ("Четири години") Рекламите на Мr. Clean исред отличниците и на друг специализиран сайт - adage.com. На дъното е поставен клипът на Fiji's Water - единственият, получил само една звезда (отличниците са с по четири).Според специалистите недостатъкът е в това, че детски глас разказва поучително, че това е най-добрата минерална вода.