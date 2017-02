Наръчник за "хардкор" фенове: Как да гледаме мача на живо, когато нямаме билет

Нямаш билет, а отборът на сърцето ти играе? Няма проблем! Страстта и изобретателността на т.нар. хардкор фенове на футбола достигат нови висоти, което добавя колорит на играта.

В сряда италианец се е опитал да заблуди медицинския персонал на болница в Кротоне, че е болен, за да може да бъде хоспитализиран и да наблюдава мача между местния тим и неговия любим "Ювентус". Причината?

Болницата се издига от едната страна на стадиона, от която от прозорците се вижда целият терен.

Фенът на "Ювентус", който живее в южната част на Италия в град Реджио Калабрия, е пропътувал 225 км до Кротоне, за да гледа мача. Капацитетът на стадиона е 16 хиляди, като всички билети са били разпродадени.

Това го принудило да потърси резервен план. В случая обаче въпреки отчаяните мерки, мъжът не е бил приет в болницата и е трябвало да се върне, без да е гледал мача на живо.

Hilarious story from @FOXSoccer



A Juventus fan from Crotone faked being sick, so he could go to the hospital which overlooks the stadium 😂 pic.twitter.com/AaMh2o9HV1