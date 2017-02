"Топката трябва да отскача еднакво за всички", или "Найки" за равенството (видео)

Леброн Джеймс и

Кевин Планк обяви Тръмп за "истинско богатство за страната".

Nike is for *equality, y'all. (*Excluding all the workers they pay $3 a day to make shoes.) https://t.co/XvhwoSZ6no

— Clay Travis (@ClayTravis) February 13, 2017

Това е главното послание в последната реклама на "Найки".Водещият производител на спортни стоки в САЩ представи в неделя вечер клипа, в който участват звезди като Серена Уилямс,Кевин Дюрант.В основата му са темите за равнопоставеността между хората и за дискриминацията. "Тук (на това игрище) си оценяван по действията си. Не от външния си вид или убежденията си."Посланието е, че "топката трябва да отскача еднакво за всички".се казва в края на 90-секундния рекламен клип.Участие има и певицата Алиша Кийс, която изпълнява 'A Change is Gonna Come'.Вкарана в контекста на последните събития в САЩ, рекламата добива и политически характер. Преди седмица един от големите конкуренти на "Найки" - Under Armour, привлече вниманието, след като основателят и главен изпълнителен директор на компаниятаВпоследствие звездата от НБА Стеф Къри, който е рекламно лице на Under Armour, индиректно нарече Тръмп "задник" (Планк използва думата "asset" в изказването си). "Съгласен съм с това описание, но ако премахнете "et" (получава се "ass")", каза Къри.Темата за разделението, равнопоставеността и единството беше представена и в някои от рекламите около Супербоул "Найки" получи много положителни коментари за видеото си в социалните мрежи. Имаше и критики, като тази на Клей Травис, който попита дали не е лицемерно компанията, плащаща по 3 долара на ден на работниците, да говори за равнопоставеност.