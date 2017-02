Мейуедър и Макгрегър са договорили исторически мач за 1 млрд. долара

Непобеденият на професионалния боксов ринг Флойд Мейуедър и звездата на смесените бойни спортове Конър Макгрегър са постигнали договорка за двубой помежду си.



Очаква се сделката да бъде обявена до две седмици, а наградният фонд на боксовия мач да надхвърли един милиард долара, твърди Irish Times, като се позовава на близък до преговорите източник. "Договорът не е подписан, тъй като има забавяне от трета страна, но всички детайли са уредени", допълва източникът.



В края на януари Макгрегър заяви, че двубой с Мейуедър е възможен в края на тази или началото на следващата година. "Нека да дадем на феновете това, което искат", каза тогава 28-годишният ирландецът, който вече е придобил боксов лиценз и може да се качи на ринга в Лас Вегас.



Макгрегър, който през ноември стана първият боец, притежаващ едновременно световните титли в две различни категории на UFC, дълго време обвиняваше американския боксьор, че го е страх да се срещнат на ринга.

"Това е единственият мач, който ще ме върне на ринга", заяви от своя страна Мейуедър, който след десет дни навършва 40 години. Той прекрати кариерата си през 2015 г., след като изравни рекорда на Роки Марчиано от 49 победи в 49 мача на професионалния ринг.

Before you ask for $25M, be worth more than $25M. You have the "2" and the "5" right but you meant to say $2.5M not $25M. pic.twitter.com/07vaWF0hen