"Челси" стигна четвъртфиналите за Купата на Англия

Лидерът във Висшата лига "Челси" се класира за четвъртфиналите на Купата на Англия след трудна победа с 2:0 при гостуването на "Уувърхемптън".



Педро Родригес даде аванс на "Челси" в 65-ата минута с четвъртия си гол от три мача в турнира.



Минута преди края на редовното време Диего Коща подпечата победата и сложи край на най-дългата си суша без попадение през сезона, продължила над 400 минути.

"Уулвърхемптън", който в предишния кръг отстраниха "Ливърпул", изигра още един добър мач в турнира, но не се възползва от своите шансове.

"Вълците" получиха страхотна възможност да открият резултата още в петата минута. Курт Зума допусна груба грешка в опит да изчисти центриране отдясно и прати топката в краката на Джордж Савил. Останал сам около точката на дузпата, той отправи силен шут с левия крак, който обаче се отби в страничната греда.

Шест минути по-късно и "Челси" стигна до златен шанс да поведе. Сеск Фабрегас пусна брилянтен пас от центъра, с който изведе Уилиан зад защитата. Бразилецът обаче не успя да преодолее вратаря Карл Икеме при опита си да го прехвърли технично.

30 mins to go! Here's how the Blues line up... #WOLvCHE pic.twitter.com/Op2Z5iiiiX