Гол за милиметър... или как може да бъде решен спорът за титлата в Холандия

Има гол, няма гол... В предишни години коментарите след спорни положения във футбола продължаваха седмици, особено в мачове с огромно значение.Въвеждането на технологията на голлинията обаче направи така, че напрежението да падне... поне от плещите на съдиите, независимо колко болезнено може да е отсъждането за едната страна. Както в случая с мача между "Фейенорд" и ПСВ.Отборът от Ротердам прие един от двата си основни съперника за титлата. И спечели с 2:1 с късен гол, признат благодарение на технологията на голлинията.Йенс Тоонстра даде преднина на домакините в деветата минута, а Гастон Перейро изравни. Така се стигна до 82-ата минута, когато Ян ван дер Хейден стреля с глава, а вратарят на ПСВ Йероен Цойт опита да спаси.Последваха драматични секунди, в които футболистите на двата отбора вдигаха ръце в спор има или няма гол. Първоначалното поведение на съдията подсказа, че гол няма, но скоро след това той получи сигнал от системата - гол има. Графиката показа, че топката е минала голлинията с милиметър.С това попадение и победата "Фейенорд" събра 63 точки, а ПСВ остана трети с 52. Домакините направиха важна стъпка в надпреварата за титлата, като запазиха преднината си от пет точки пред "Аякс" десет кръга преди края.