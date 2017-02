"Ювентус" се протегна към финала за купата след две дузпи и обрат срещу "Наполи"

A second-half turnaround gives #Juventus a 3-1 SF first-leg win over #Napoli in the #CoppaItalia, with Dybala (2 pens) and Higuain on target pic.twitter.com/fGmPpV0Rrp — Omnisport (@OmnisportNews) February 28, 2017

"Стара госпожа" изоставаше с 0:1 след първото полувреме, но направи обрат след почивката и спечели с 3:1 след два гола от дузпи на Пауло Дибала и попадение на Гонсало Игуаин между тях.И докато при първия наказателен удар, с който резултатът беше изравнен, нямаше никакви съмнения в нарушението, при втория главният съдия Паоло Валери ощети гостите от Неапол и остави петно върху зрелищната битка в Торино."Ювентус" постигна десета поредна победа във всички турнири и взе солиден аванс преди реванша, който ще се изиграе на 4 или 5 април.Вторият полуфинал противопоставя "Лацио" и "Рома". Първият сблъсък между големите съперници от Рим е утре от 21.45 часа, a "орлите" са символични домакини."Наполи" направи силно първо полувреме, в което показа много организирана игра в отбрана и търпеливо изчака своя шанс след блестяща атака в 36-ата минута.Лоренцо Инсиние размени страхотно двойно подаване с Аркадиуш Милик, след което центрира към далечната греда, където Кайехон се измъкна зад гърба на Квадво Асамоа и отблизо прати топката във вратата.В последната минута на първото полувреме "Ювентус" пропиля чудесна възможност да изравни. Пепе Рейна спаси удар с глава на Марио Манджукич, а Щефан Лихщайнер получи шанс да направи добавка на два метра от голлинията, но стреля в тялото на испанския вратар.Още в първата минута след почивката обаче Амаду Диавара закъсня в опита си да избие топката от краката на нахлулия в наказателното поле Дибала и настъпи аржентинеца, който веднага се възползва от ситуацията и падна. Валери отсъди дузпа, а потърпевшият я реализира безапелационно.След гола "Ювентус" пое пълен контрол върху случващото се на терена, докато играчите на "Наполи" започнаха да действат доста припряно.В 64-aта минута Рейна излезе много неразчетено при центриране към далечната греда и остава вратата си опразнена. Топката стигна до Игуаин, който от много малък я изпрати в мрежата за 2:1.Пет минути по-късно се стигна до най-спорния момент в мача. "Наполи" поиска дузпа за нарушение срещу Раул Албиол след центриране от корнер, но главният съдия остави играта да продължи."Ювентус" веднага организира мълниеносна контраатака, при която Дибала се откъсна по левия фланг и изведе Хуан Куадрадо очи в очи с Рейна.Колумбиецът опита да финтира испанския страж, който се хвърли в краката му и успя да играе пръв с топката. Валери обаче отсъди дузпа, а Дибала отново не трепна от бялата точка за крайното 3:1.