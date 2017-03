Симеон Найденов спечели 670 хил. долара в Световния покер тур

Шампион стана американецът Даниел Стрелиц, който грабна чек за 1 милион долара.

Heads up in the #WPTLAPC $10,000 Championship at @CommerceCasino between Daniel Strelitz and Simeon Naydenov. https://t.co/k6VyfyM2Uw pic.twitter.com/kvmRDMR9HU