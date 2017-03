Лука Пуи.



В последния мач в надпреварата негов съперник ще е Фернандо Вердаско. Испанецът се наложи със 7:6 (5), 5:7, 6:1 срещу Робин Хаасе.



"Беше трудно и направих много грешки. Но имаше и някои добри неща", каза шотландецът.

Watch... and watch again. The most incredible backspin half-volley courtesy of @andy_murray https://t.co/96kbaIQFTO