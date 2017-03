"Барселона" сътвори най-великия обрат в Шампионската лига

Гостите имаха две страхотни възможности да убият интригата при 1:3, но ги пропиляха и бяха наказани.



Неймар отбеляза два попадения в 88-ата и в 90-ата минута от още една съмнителна дузпа, а шест минути след края на редовното време резервата Сержи Роберто отбеляза исторически гол за испанския шампион.

65 - Luis Suarez has scored 65 goals in 64 appearances in all competitions for Barcelona at the Camp Nou. Wild.