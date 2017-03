Фетел беше над всички в предпоследния ден от тестовете във Формула 1

на пистата "Каталуня" от осем години насам - 1:19.024 мин. Той беше с 0.328 сек. по бърз от пилота на "Мерцедес" Люис Хамилтън.



Фетел кара през целия ден, като преди обяд

Хамилтън пък каза, че според него във "Ферари" блъфират и в действителнот са много по-бързи, отколкото показват в тестовете. "Те са много близо до нас", допълни англичанинът, който кара в сутрешната сесия и записа 52 обиколки.

