Фотограф: Ваня Карпарова [www.facebook.com/vania.kostova.925]

Mariya Kechkina (RUS) wins the Long Distance at the World Ski Orienteering Championships. Russia takes the 4 top spots #WSOC2017 — IOF_orienteering (@IOForienteering) March 11, 2017

The photo finish for third place! Lars Moholdt took the bronze just half a foot ahead of Andrey Lamov. #wsoc2017 pic.twitter.com/AfOv3GdVOE — IOF_orienteering (@IOForienteering) March 11, 2017

We've broken our record for views of our LIVE Orienteering stream! The end of the men's middle distance got 78000 views! — IOF_orienteering (@IOForienteering) March 11, 2017

Българката Антония Григорова стана шеста в дългата дистанция на световното по ски ориентиране в Красноярск. Тя завърши за 1.39:34 часа.Резултатът й идва ден, след като Станимир Беломъжев стана световен шампион в средната дистанция (8.2 км). Днес роденият в Троян състезател не се впусна в дългата дисциплина.Русия имаше пълен триумф при жените. Мария Кечкина спечели златото с 1.25:33 часа, а другите медали отидоха при сънародничките й Алена Трапезникова (1.30:27 ч) и Полина Фролова (1.30:41 ч.).Четвъртото място зае друга рускиня - Татяна Оборина, следвана от финландката Мариут Турунен.При мъжете Ерик Рост спечели втория си златен медал от световното първенство. Шведът завърши за 1.46:04 часа и изпревари с около минута руснака Кирил Веселов. Норвежецът Ларс Мохолд заслужи бронзовия медал след фотофиниш с Андрей Ламов.